Dalla Francia, Zidane pronto a sedersi sulla panchina dei Blues (Di venerdì 9 luglio 2021) Stando a quanto riportato da L’Èquipe, Zinedine Zidane come prossima destinazione, avrebbe scelto la panchina della Francia. Per farlo però, dovrà aspettare fino alla fine del 2022, data che coincide con il termine del mandato di Didier Deschamps, confermato nella giornata di ieri nonostante l’eliminazione da Euro 2020. “Zinedine Zidane è pronto ad aspettare per les Blues. Dopo aver seguito il fallimento dei Blues all’Europeo, ‘ZZ’ non desidererebbe nient’altro che sedersi sulla panchina della ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Stando a quanto riportato da L’Èquipe, Zinedinecome prossima destinazione, avrebbe scelto ladella. Per farlo però, dovrà aspettare fino alla fine del 2022, data che coincide con il termine del mandato di Didier Deschamps, confermato nella giornata di ieri nonostante l’eliminazione da Euro 2020. “Zinedinead aspettare per les. Dopo aver seguito il fallimento deiall’Europeo, ‘ZZ’ non desidererebbe nient’altro chedella ...

