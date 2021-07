Dalla Francia: Pep Guardiola chiama Griezmann al City (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal portale francese “Footmercato”, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Antoine Griezmann. I colleghi d’oltralpe riferiscono anche che Pep Guardiola avrebbe chiamato personalmente l’attaccante del Barcellona per sondare un suo eventuale gradimento alla destinazione inglese. Foto: Twitter Griezmann L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal portale francese “Footmercato”, il Manchesteravrebbe messo nel mirino Antoine. I colleghi d’oltralpe riferiscono anche che Pepavrebbeto personalmente l’attaccante del Barcellona per sondare un suo eventuale gradimento alla destinazione inglese. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Il Trofeo Henri Delaunay " l'ambito premio di EURO ...Il trofeo originale fu acquistato più tardi dalla società Arthus - Bertrand di Parigi. Fu esposto per la prima volta alla finale inaugurale della Coppa delle Nazioni a quattro squadre in Francia nel ...

Quali sono state le migliori partite a UEFA EURO 2020? 23/06: Germania - Ungheria 2 - 2 (Terza giornata) Nonostante il pareggio per 1 - 1 con la Francia, ... con il definitivo 2 - 2 ottenuto a sei minuti dalla fine grazie a Leon Goretzka, che si è ...

Dalla Francia: l'Atalanta torna alla carica per Boga Calcio Atalanta Valbormida, 24 migranti trovati nascosti in due camion tra Cairo e Altare Erano convinti di essere ormai vicini alla Francia, si sono ritrovati in Valbormida. O forse, era proprio questo il loro intendimento: arrivare in territorio francese passando dal Piemonte anziché dal ...

L’Italia delle startup sempre ultima in Europa Il nostro Paese cresce sotto media, al 2,2x, un tasso di crescita che sembra meglio di quello della Francia (1,8x), comunque un ecosistema ... cui vanno aggiunti crowdfunding e round dall’ammontare ...

