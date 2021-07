Da Vazquez a Infantino | comincia il ballo delle punte per l’Avellino

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Abbiamo due attaccanti già chiusi“. E’ stato questo l’annuncio del direttore sportivo del, Salvatore Di Somma. Dichiarazione arrivata a margine del summit con il presidente Angelo Antonio D’Agostino e il tecnico Piero Braglia. Nel mirino del club irpino ci sono tre elementi. I primi due, noti da diversi giorni, portano a Saverianoe Federico. Il primo è reduce da due stagioni in doppia cifra con la maglia della Carrarese (26 reti, 56 presenze). Classe ’86 in passato ha indossato le maglie di Teramo, Catanzaro, Matera e Ischia. Nel lontano 2004/2005 avventura in ...

