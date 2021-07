DA OGGI ANCHE DA PIZZAUT SI MANGIA SENZA GLUTINE: LA PIZZERIA GESTITA DA RAGAZZI AUTISTICI ENTRA A FAR PARTE DEL NETWORK ALIMENTAZIONE FUORI CASA DI AIC LOMBARDIA (Di venerdì 9 luglio 2021) Due realtà territoriali uniscono le forze nel segno dell’inclusività per far luce su celiachia e autismo. Dopo un lungo periodo di attesa, a causa dell’emergenza sanitaria, si concretizza la collaborazione tra PIZZAUT e AIC LOMBARDIA, con un momento formativo per i RAGAZZI che lavorano presso la PIZZERIA di Cassina de’ Pecchi, che ENTRA così a far PARTE del NETWORK ALIMENTAZIONE FUORI CASA Con il termine “inclusione” s’intende l’inserimento degli individui all’interno della società, garantendo loro pari opportunità ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Due realtà territoriali uniscono le forze nel segno dell’inclusività per far luce su celiachia e autismo. Dopo un lungo periodo di attesa, a causa dell’emergenza sanitaria, si concretizza la collaborazione trae AIC, con un momento formativo per iche lavorano presso ladi Cassina de’ Pecchi, checosì a fardelCon il termine “inclusione” s’intende l’inserimento degli individui all’interno della società, garantendo loro pari opportunità ...

