Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank primi nella classifica PS Store di giugno 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank primi nella classifica PS Store di giugno 2021

Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank: Rift Apart hanno dominato le classifiche PS4 e PS5 su PlayStation Store nel mese di giugno 2021.

Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank: Rift Apart hanno dominato la classifica PS Store nel mese di giugno 2021, risultando primi rispettivamente su PS4 e su PS5 sia negli USA che in Europa. Non si tratta ovviamente di un risultato inatteso per l'eccellente ...

