CyberChallenge IT | ecco il podio degli hacker etici italiani

(Di venerdì 9 luglio 2021) In presenza di autorità e accademici, il vicedirettore generale del Dis, Roberto Baldoni, ha premiato i campioni di.IT, la scuola della cybersicurezza italiana

Ma la finale di. IT è stata anche un'occasione di confronto sui temi della disparità di genere, centrale nell'intervento di Baldoni e protagonista di un keynote della giornalista e ...L'Università Politecnica delle Marche anche quest'anno ha aderito alla. IT 2021, il percorso di addestramento e selezione del team nazionale di ......L'Università di Genova, il Politecnico di Torino e, al primo posto, l'Università di Cagliari: è questo il podio della quinta edizione di CyberChallenge.IT, la scuola di formazione italiana per i ...L’Università Politecnica delle Marche anche quest’anno ha aderito alla CyberChallenge.IT 2021, il percorso di addestramento e selezione del team nazionale di cyberdefender. Ieri si è tenuta la cerimon ...