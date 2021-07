Crisanti, nuovo allarme: 'Siamo a un passo da una nuova variante resistente ai vaccini' (Di venerdì 9 luglio 2021) 'Siamo a un passo da una nuova variante di coronavirus resistente ai vaccini. Già la variante Delta fa diminuire del 30% l'effetto del vaccino; sbagliato basare la lotta al Covid unicamente sui ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 luglio 2021) 'a unda unadi coronavirusai. Già laDelta fa diminuire del 30% l'effetto del vaccino; sbagliato basare la lotta al Covid unicamente sui ...

