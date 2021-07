Covid, variante Delta in crescita in Italia: sale l’indice Rt (Di venerdì 9 luglio 2021) La variante Delta del Covid spinge in su l’indice Rt in Italia, che questa settimana si attesta al 0.66, in leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata rilevazione. In salita anche l’incidenza, da 9 a 11 casi ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladelspinge in suRt in, che questa settimana si attesta al 0.66, in leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata rilevazione. In salita anche l’incidenza, da 9 a 11 casi ogni 100mila abitanti. L'articolo proviene daSera.

