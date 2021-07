Covid Valle D’Aosta, oggi 3 contagi: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Tre nuovi contagi da Covid 19 e un decesso oggi, 9 luglio, in Valle D’Aosta. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che segnala due persone guarite per un totale complessivo di 11.204. Nessun ricoverato in ospedale e 23 persone in isolamento domiciliare. Il totale delle persone colpite da Covid-19 sono 11.700. I decessi di persone risultate positive da inizio epidemia sono 473. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Tre nuovida19 e un decesso, 9, in. I dati sono contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione che segnala due persone guarite per un totale complessivo di 11.204. Nessun ricoverato in ospedale e 23 persone in isolamento domiciliare. Il totale delle persone colpite da-19 sono 11.700. I decessi di persone risultate positive da inizio epidemia sono 473. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

