Covid, ultime news. Iss: Rt Italia in lieve aumento a 0,66, su anche incidenza. LIVE (Di venerdì 9 luglio 2021) La casa farmaceutica ha annunciato la richiesta alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, per la somministrazione della terza dose del siero. Nel frattempo il Commissario per l'emergenza Covid Paolo Figliuolo conferma: "Vicini al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni, il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o la dose unica" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 luglio 2021) La casa farmaceutica ha annunciato la richiesta alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, per la somministrazione della terza dose del siero. Nel frattempo il Commissario per l'emergenzaPaolo Figliuolo conferma: "Vicini al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni, il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o la dose unica"

