Covid | ultime news Iss | Rt Italia in lieve aumento a 0 | 66 | su anche incidenza LIVE

(Di venerdì 9 luglio 2021) La casa farmaceutica ha annunciato la richiesta alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, per la somministrazione della terza dose del siero. Nel frattempo il Commissario per l'emergenzaPaolo Figliuolo conferma: "Vicini al traguardo delle 56 milioni di somministrazioni, il 62% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose e oltre il 41% ha ricevuto la doppia dose o la dose unica"

Milano, 9 lug. Nell'88% dei casi, i contagiati al Covid19 degli ultimi giorni sono pazienti non vaccinati. Invece solo il 6% dei contagiati aveva completato il ciclo vaccinale.