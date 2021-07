Covid – UK, il ministro della salute: Variante Delta meno pericolosa dell’influenza (Di venerdì 9 luglio 2021) – Riportiamo da un commento su facebook il testo ripreso dal Telegraph sul cambio di prospettiva che il governo britannico ha deciso in merito al problema del Covid e della scarsità di cure per i malati di altre patologie. La Gran Bretagna a sorpresa ribalta completamente la narrazione pandemica: un governo che si apprestava a drammatizzare la famosa Variante Delta per prolungare le segregazioni lungo tutta l’estate si è trovato di fronte a una gigantesca manifestazione di protesta, che i media mainstream hanno tentato, ma senza successo, di minimizzare e che ha portato alle dimissioni lampo del ministro ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) – Riportiamo da un commento su facebook il testo ripreso dal Telegraph sul cambio di prospettiva che il governo britannico ha deciso in merito al problema delscarsità di cure per i malati di altre patologie. La Gran Bretagna a sorpresa ribalta completamente la narrazione pandemica: un governo che si apprestava a drammatizzare la famosaper prolungare le segregazioni lungo tutta l’estate si è trovato di fronte a una gigantesca manifestazione di protesta, che i media mainstream hanno tentato, ma senza successo, di minimizzare e che ha portato alle dimissioni lampo del...

