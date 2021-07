Covid, terza dose vaccini: Pfizer chiederà l’autorizzazione all’Fda (Di venerdì 9 luglio 2021) Dati incoraggianti sulla terza dose saranno presto resi pubblici: l’inoculazione della dose supplementare aumenterebbe gli anticorpi da cinque a dieci volte La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e intanto l’azienda farmaceutica statunitense Pfizer-BioNTech ha annunciato l’intenzione di chiedere all’autorità del farmaco americana l’autorizzazione ad inoculare la terza dose del farmaco. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Covid, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Dati incoraggianti sullasaranno presto resi pubblici: l’inoculazione dellasupplementare aumenterebbe gli anticorpi da cinque a dieci volte La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e intanto l’azienda farmaceutica statunitense-BioNTech ha annunciato l’intenzione di chiedere all’autorità del farmaco americanaad inoculare ladel farmaco. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>, L'articolo proviene da Inews.it.

