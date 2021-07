Covid, Sydney proroga e inasprisce il lockdown (Di venerdì 9 luglio 2021) . Ancora troppi contagi per le autorità. Le ultime notizie. Continua l’emergenza Covid-19 in Australia e in particolare nella sua città principale Sydney e nel Nuovo Galles del Sud. Ad aggravare la situazione è la variante Delta del Coronavirus e soprattutto la scarsa vaccinazione della popolazione. Il lockdown reintrodotto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 luglio 2021) . Ancora troppi contagi per le autorità. Le ultime notizie. Continua l’emergenza-19 in Australia e in particolare nella sua città principalee nel Nuovo Galles del Sud. Ad aggravare la situazione è la variante Delta del Coronavirus e soprattutto la scarsa vaccinazione della popolazione. Ilreintrodotto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

