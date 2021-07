Covid | Renzi | ' sì a obbligo vaccini per sanitari e insegnanti'

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug (Adnkronos) - "Sì senza se e senza ma all'per, medici e infermieri". Lo ha detto Matteoal convegno dei giovani di Confindustria parlando deiper il. "La cultura no vax in questo Paese è forte. Per me l'vaccinale pere docenti sarebbe un dovere, ma penso sia difficile portare a casa il risultato", ha aggiunto il leader di Iv.

Roma, 9 lug (Adnkronos) – "Sì senza se e senza ma all'obbligo per insegnanti, medici e infermieri". Lo ha detto Matteo Renzi al convegno dei giovani di Confindustria parlando dei vaccini per il Covid. Roma, 9 lug (Adnkronos) – "Il punto oggi è fare politica. C'è una filosofia che Rocco Casalino ha espresso negli anni del governo Conte, quella che valgono solo like e consenso. In politica non è così ..."