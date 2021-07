Covid: prefettura Milano promuove rete per aiutare stranieri a vaccinarsi (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Una rete istituzionale di assistenza per l'accesso alla vaccinazione anti Covid-19 per i cittadini stranieri in emersione. La sta promuovendo la prefettura di Milano, dove oggi si è tenuto un incontro con il consiglio territoriale per l'immigrazione per la programmazione delle attività a supporto dei cittadini stranieri nella fasi della campagna vaccinale. La prefettura di Milano, con la convocazione del tavolo, "si è fatta promotrice dell'iniziativa che intende assicurare ai cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), 9 lug. (Adnkronos) - Unaistituzionale di assistenza per l'accesso alla vaccinazione anti-19 per i cittadiniin emersione. La stando ladi, dove oggi si è tenuto un incontro con il consiglio territoriale per l'immigrazione per la programmazione delle attività a supporto dei cittadininella fasi della campagna vaccinale. Ladi, con la convocazione del tavolo, "si è fatta promotrice dell'iniziativa che intende assicurare ai cittadini ...

