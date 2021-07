Covid: picco in Thailandia, semi - lockdown a Bangkok (Di venerdì 9 luglio 2021) Alle prese con un picco di contagi della variante Delta del Covid - 19, il governo thailandese ha proclamato oggi nuove restrizioni per la capitale Bangkok e 6 province limitrofe, tra cui un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Alle prese con undi contagi della variante Delta del- 19, il governo thailandese ha proclamato oggi nuove restrizioni per la capitalee 6 province limitrofe, tra cui un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Europeo della fiducia: non solo in campo ma anche nel mondo professionale, alcuni trend Dopo un picco negativo nella seconda metà del 2020, la fiducia generale dei professionisti italiani ...speranza che il mercato del lavoro migliorerà nei prossimi sei mesi torna ai livelli pre - Covid, ...

Covid: picco in Thailandia, semi - lockdown a Bangkok Alle prese con un picco di contagi della variante Delta del Covid - 19, il governo thailandese ha proclamato oggi nuove restrizioni per la capitale Bangkok e 6 province limitrofe, tra cui un coprifuoco notturno a ...

Covid: picco in Thailandia, semi-lockdown a Bangkok - Asia Agenzia ANSA Covid: picco in Thailandia, semi-lockdown a Bangkok BANGKOK, 09 LUG - Alle prese con un picco di contagi della variante Delta del Covid-19, il governo thailandese ha proclamato oggi nuove restrizioni per la capitale Bangkok e 6 province limitrofe, tra ...

I centri commerciali hanno perso 17,8 miliardi nell'anno del Covid L'Osservatorio di Cncc e Nomisma fotografa l’impatto della pandemia. Nel 2020 si è avuta una perdita di fatturato complessiva del 25%. Giù l'occupazione con un calo di 40 mila posti di lavoro ...

