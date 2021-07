Covid oggi Toscana, 79 contagi: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 79 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 79 su 10.289 test di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (1,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.290.559. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 79 ida coronavirus in, 92021, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 79 su 10.289 test di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (1,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.290.559. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

