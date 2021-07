Covid oggi Italia, 1.390 contagi e 25 morti: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio. Dalla tabella risultano altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 196.922 tamponi, con un indice di positività dello 0,7%. 169 ricoverati in terapia intensiva (-11), 1.434 i guariti da ieri, che portano il totale a 4.099.339 da inizio pandemia. PIEMONTE – Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,2 % di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.390 i nuovida Coronavirus secondo ildel ministero della Salute di, 9. Dalla tabella risultano altri 25. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 196.922 tamponi, con un indice di positività dello 0,7%. 169 ricoverati in terapia intensiva (-11), 1.434 i guariti da ieri, che portano il totale a 4.099.339 da inizio pandemia. PIEMONTE – Sono 40 i nuovida coronavirus in Piemonte secondo ildi, 9. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,2 % di ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Pfizer-Biontech annunciano richiesta di autorizzazione per la terza dose. Per Fda e Cdc “a oggi non… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Pfizer chiede autorizzazione per terza dose. LIVE - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 51 contagi e zero morti: bollettino 9 luglio: I dati di oggi dalla Regione… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 luglio | Sky TG24 -