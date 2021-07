Covid oggi Basilicata | 7 contagi | bollettino 9 luglio

Advertising

matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Pfizer-Biontech annunciano richiesta di autorizzazione per la terza dose. Per Fda e Cdc “a oggi non… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Pfizer chiede autorizzazione per terza dose. LIVE - Hepicuro : Oggi mi ferma un napoletano che ha sbagliato strada. Mannaggia a Gugól, mi ha portato qui. Tutte queste sfaccimme d… - salutegreen24 : Sono 1.390 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 luglio. Dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

...che si sono adeguate al contesto per ottemperare alle nuove regole sanitarie imposte dal, sia ...al mare è aumentato del 200% e in media tra sdraio e ombrellone sul bagnasciuga italicosi ...'Questi dati - rimarca Moratti - confermano la validità e l'importanza della vaccinazione che propriovede toccare in Lombardia 10 milioni di somministrazioni. La guerra però non è ancora vinta ...I primi nuovi appuntamenti aggiuntivi saranno il 12 agosto (con richiamo il 16 settembre) per 480 posti: le vaccinazioni verranno eseguite al centro vaccinale di via Mantova 68 a Parma, hub vaccinale ...La variante Delta spaventa la Gran Bretagna, ma Londra si prepara ad accogliere 1000 tifosi italiani per la finale degli europei di calcio. Malta predispone ingressi contingentati sull'isola ...