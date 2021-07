Covid, news. Variante Delta al 50% in Francia. Germania: Spagna tra paesi a rischio. LIVE (Di venerdì 9 luglio 2021) La mutazione del virus potrebbe diventare "maggioritaria" in Francia da questo fine settimana ed è all'origine del 99% dei casi nel Regno Unito. Sale lievemente l'indice Rt in Italia.P fizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 luglio 2021) La mutazione del virus potrebbe diventare "maggioritaria" inda questo fine settimana ed è all'origine del 99% dei casi nel Regno Unito. Sale lievemente l'indice Rt in Italia.P fizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino

Advertising

repubblica : ?? Covid, contagi in risalita del 5% ma non c'e' impatto sugli ospedali e calano i decessi: i dati Gimbe - repubblica : ?? Covid, Pfizer chiede il via libera per la terza dose. La risposta di Fda (ente regolatore Usa): 'Non serve' - repubblica : Covid, focolai tra i ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: una trentina di positivi in tutta Italia - DrumJamie : #G20 di Venezia, un’opportunità per ripartire oltre al Covid - cadfael2 : RT @ALFO100897: 'Covid? Non abbiamo colpe'. Così il Conte II si autoassolve. @GiuseppeConteIT Ah no? E chi c'era al governo 'Paperino ed i… -