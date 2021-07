Covid: Lombardia, '88% nuovi casi sono non vaccinati' (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Nell'88% dei casi, i contagiati al Covid19 degli ultimi giorni sono pazienti non vaccinati. Invece solo il 6% dei contagiati aveva completato il ciclo vaccinale. Lo fa presente la Direzione Welfare della Lombardia, confermando che nella prima settimana di luglio la progressione della variante Delta è continuata, superando la variante Alpha (inglese). Dall'1 gennaio sono state eseguite 19.374 genotipizzazioni per 16.916 pazienti e da giugno la Regione ha iniziato a farlo per tutti i nuovi casi. Complessivamente i pazienti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Nell'88% dei, i contagiati al19 degli ultimi giornipazienti non. Invece solo il 6% dei contagiati aveva completato il ciclo vaccinale. Lo fa presente la Direzione Welfare della, confermando che nella prima settimana di luglio la progressione della variante Delta è continuata, superando la variante Alpha (inglese). Dall'1 gennaiostate eseguite 19.374 genotipizzazioni per 16.916 pazienti e da giugno la Regione ha iniziato a farlo per tutti i. Complessivamente i pazienti per ...

