Covid | le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo

(Di venerdì 9 luglio 2021), ledie dal– In tutta Europa sale il livello d’allerta per la variante Delta, che in diversi Paesi sta causando una nuova impennata dei contagi. In Italia per ora la situazione si mantiene sotto controllo, grazie anche al progredire della campagna vaccinale: circa un terzo della popolazione ha completato il ciclo qui i dati aggiornati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di ...

fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - rtl1025 : ?? Salgono ancora i casi di #Covid in Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo… - ZanellaRina : Aerosol per curare il Covid-19, la scoperta arriva da Napoli - Pozzuoli21 : #covid #pozzuoli #tamponi #contagiati #guariti #morti COVID A POZZUOLI/ Altri sei contagiati e nessun guarito nelle… - OreginaMeteo : RT @annabelladellac: Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid- -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Pfizer chiederà di autorizzare la terza dose del suo vaccino anti -. Mikael Dolsten , direttore scientifico della società statunitense, ha spiegato che l'azienda ha intenzione di richiedere ufficialmente entro agosto alla Fda, la Food and Drug Administration, ...In Gran Bretagna picco stabile oltre quota 32.500 per i contagialimentati dalla variante Delta. Nelle24 ore sono stati infatti registrati 32.551 casi. I morti giornalieri sono 35, mentre sono 200 in più le persone ricoverate. Mercoledì i contagi ...Le maggiori città del Vietnam, Hanoi e Ho Chi Minh City, hanno imposto restrizioni agli spostamenti ieri, 8 luglio, in risposta ...Prima o poi doveva arrivare. E’ l’aumento dei contagi da Covid 19. Un po’ per la variante delta, molto più contagiosa, un po’ per le aperture sacrosante, la curva del virus ha terminato la sua fase ca ...