Covid Italia, Spada (Formazienda): "Formazione e fondi interprofessionali strategici per ripresa" (Di venerdì 9 luglio 2021) "La cassa integrazione ha consentito di tutelare i livelli occupazionali ma è una misura che deve trovare il sostegno efficace da parte delle iniziative di politica attiva. Il Pnrr negoziato dal governo Draghi con la Commissione europea sembra andare in questa direzione come dimostra la conferma di un rinnovato sostegno al Fondo nuovo competenze. La Formazione, sotto questo punto di vista, costituisce certamente un'urgenza perché promuove la transizione delle competenze rigenerando la competitività e la redditività dell'impresa rafforzando contestualmente i livelli di occupabilità". Lo afferma Rossella Spada, direttore del Fondo ...

