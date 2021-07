Covid in Campania | il presidente De Luca | «Scuole? Decido a fine agosto | sono ancora pochi i ragazzi vaccinati»

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - Open_gol : Sono 34 i positivi segnalati finora tra Lombardia, Puglia e Campania - cronista73 : Covid Bollettino Campania, 226 positivi e 11 vittime - kiara86769608 : RT @laGigogin: Covid, risalgono i contagi in Campania: 226 nuovi positivi e tre deceduti - salernonotizie : La Campania è la prima regione d’Italia per tasso di mortalità Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

ROMA - Numeri stabili in Italia sulla diffusione del- 19. I nuovi contagiati che emergono dalla lettura del quotidiano bollettino del ministero ... a seguire(226) e Sicilia (201).Insono 20 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 201 i pazientiricoverati in reparti di degenza. Calabaria Secondo il bollettino sull'emergenza- 19 diffusi dal ...«Se vogliamo aprire le scuole in presenza dobbiamo completare all’80 per cento la vaccinazione dei ragazzi», attacca Vincenzo De Luca che agita lo spettro della Dad anche per ...In Italia questa settimana l'Rt subisce un lieve aumento e passa da 0,63 a 0,66. In crescita anche l'incidenza che passa da 9 a 11 casi ogni centomila abitanti ...