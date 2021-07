Covid, il bollettino di oggi: 1.390 nuovi casi e 25 morti. LIVE (Di venerdì 9 luglio 2021) Processati 196.922 tamponi, tasso di positività allo 0,7%. Iss: due dosi vaccino proteggono da ricoveri e morte fino al 100%. La variante Delta in Francia è al 50% ed è all'origine del 99% dei casi nel Regno Unito. Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 luglio 2021) Processati 196.922 tamponi, tasso di positività allo 0,7%. Iss: due dosi vaccino proteggono da ricoveri e morte fino al 100%. La variante Delta in Francia è al 50% ed è all'origine del 99% deinel Regno Unito. Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino

Advertising

SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Pfizer chiede autorizzazione per terza dose. LIVE - lasiciliait : Covid, il bollettino del 9 luglio: in Sicilia 201 nuovi casi e un altro morto - glooit : Covid Lombardia, il bollettino di venerdì 9 luglio: 230 contagi e 3 morti, meno di 130 ricoverati leggi su Gloo… - andreastoolbox : Coronavirus, in Italia 1.390 nuovi casi con 196.922 tamponi e 25 morti - Rai News - ivl24_it : Covid-19 (9lug2021) | Bollettino ITALIA: 1390 nuovi contagi, 25 nuovi decessi e 1434 guariti -