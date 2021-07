COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | numeri alti nel capoluogo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 368 tamponi effettuati sono risultate positive al8 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi., 8 positivi in Irpinia dopo un campeggio a Manfredonia: famiglie in isolamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... in calo di 0 unità, stabili rispetto a ieri, mentre in degenza normale il dato racconta di 1.197 persone con sintomiallettate, meno 37 rispetto all'ultimo. Nel report di ieri sono ...Sommario Veneto Toscana Marche Basilicata Ildel 9 luglio Regioni / Veneto Ancora sopra quota 100, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagiin Veneto . Nelle ultime ...Rispetto alla giornata di giovedì, in cui si era registrato un solo caso, l'ultimo bollettino emesso dall'Asl di Latina, relativo alle ultime 24 ore, ...Sono i dati che emergono dal consueto bollettino epidemiologico redatto dal Dipartimento Promozione della Salute sulla base dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ...