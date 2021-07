Covid | il bollettino del 9 luglio | 1 390 casi e 25 decessi Tasso di positività allo 0 | 7%

(Di sabato 10 luglio 2021) Processati 196.922 tamponi. Iss: "Due dosi di vaccino proteggono da ricoveri e morte fino al 100%". La variante Delta in Francia è al 50% ed è all'origine del 99% deinel Regno Unito. Il ministero della Salute valuta misure più rigide per chi arriva da Spagna e Portog. Sul fronte vaccini, Pzifer ha annunciato che chiederà la somministrazione della terza dose: frena l'Oms, contrarie Ema e Fda

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Lombardia 230 nuovi casi su 32.953 tamponi - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, in Lombardia 230 nuovi casi su 32.953 tamponi - infoitinterno : Covid, bollettino 9 luglio 2021: 1.390 nuovi positivi e 25 morti - infoitinterno : Covid oggi Veneto, 106 contagi: bollettino 9 luglio - infoitinterno : Covid oggi Abruzzo, 32 contagi: bollettino 9 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

MARCHE - Sono 19 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 895 nel percorso ...L'indice Rt risale a 0.66. Numeri e dati su contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Lazio, Campania e Piemonte, Sicilia e Veneto IlItalia di oggi, venerdì 9 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti mentre l'indice Rt risale a 0.66 e si ferma il calo ...(Giornale di Sicilia) I dati della regioneSono 32 (di età compresa tra 6 e 77 anni) i nuovi contagi da coronavirus registrati in Abruzzo oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della ...Dati confortanti per il controllo dell’epidemia e per il prosieguo della campagna vaccinale Buona parte di loro riguarda la casa di riposo Villa Santa Maria di Montenero di Bisaccia (fra cui un ospite ...