Covid: Gb, nuovo picco 35.700 casi, vaccini volano a 80 mln (Di venerdì 9 luglio 2021) nuovo picco di contagi Covid nel Regno Unito dalla seconda metà di gennaio: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 35.707 (alimentati ormai sull'isola al 99% dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021)di contaginel Regno Unito dalla seconda metà di gennaio: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 35.707 (alimentati ormai sull'isola al 99% dalla ...

