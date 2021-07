Covid, focolaio in Puglia: 34 giovani contagiati dopo vacanza (Di venerdì 9 luglio 2021) focolaio tra un gruppo di ragazzi, 34 giovani di età compresa tra i 17 e i 19 anni, che avevano trascorso a fine giugno una vacanza a Manfredonia nel foggiano. I contagiati provenivano da tutte le regioni d’Italia. La positività al Coronavirus è stata riscontrata una volta tornati a casa. La Asl del capoluogo dauno, allertata dal Ministero della Salute, ha applicato “tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento”, si legge in una nota della Regione. “Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo”, assicura. L’alert è scattato quando alcuni dei partecipanti, al rientro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021)tra un gruppo di ragazzi, 34di età compresa tra i 17 e i 19 anni, che avevano trascorso a fine giugno unaa Manfredonia nel foggiano. Iprovenivano da tutte le regioni d’Italia. La positività al Coronavirus è stata riscontrata una volta tornati a casa. La Asl del capoluogo dauno, allertata dal Ministero della Salute, ha applicato “tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento”, si legge in una nota della Regione. “Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo”, assicura. L’alert è scattato quando alcuni dei partecipanti, al rientro ...

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - fanpage : Focolaio #Covid a Miss Messico, metà delle concorrenti contagiate - Corriere : Contagi a catena e 40 in isolamento: il focolaio tra i giovani dopo le vacanze in Puglia - italiaserait : Covid, focolaio in Puglia: 34 giovani contagiati dopo vacanza - FraSellers : RT @RobotGufo: Focolaio #covid a Coverciano. L'Italia s'è #Delta. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Focolaio Covid in Casa Italia: cambia il telecronista della finale Tre giornalisti positivi al tampone. Alberto Rimedio verrà sostituito per la partitissima Italia - ...

Covid - 19, focolaio in campeggio a Manfredonia dopo vacanza: 34 studenti positivi Stando a quanto si apprende dalla regione Puglia le attività di tracciamento degli studenti in relazione a questo focolaio Covid, hanno portato a identificare 400 persone residenti in diversi parti d'...

Covid: focolaio in paese Sardegna, 'mascherine all'aperto' Agenzia ANSA Focolaio in un campeggio: tracciamento di casi in Puglia, Campania e Lombardia PUGLIA/CAMPANIA/LOMBARDIA – Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un’operazione di tracciamento dei casi di Covid che sarebbero nati da un focolaio, in ...

Covid, Rt sale a 0,66 Si interrompe la frenata di Covid-19 in Italia, e sale l’indice Rt ... “Sulla base dei dati e delle previsioni Ecdc, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle ...

Tre giornalisti positivi al tampone. Alberto Rimedio verrà sostituito per la partitissima Italia - ...Stando a quanto si apprende dalla regione Puglia le attività di tracciamento degli studenti in relazione a questo, hanno portato a identificare 400 persone residenti in diversi parti d'...PUGLIA/CAMPANIA/LOMBARDIA – Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un’operazione di tracciamento dei casi di Covid che sarebbero nati da un focolaio, in ...Si interrompe la frenata di Covid-19 in Italia, e sale l’indice Rt ... “Sulla base dei dati e delle previsioni Ecdc, della presenza di focolai causati dalla variante virale delta in Italia e delle ...