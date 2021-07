Covid, focolai tra ragazzi dopo la vacanza sul Gargano: 34 positivi in tutta Italia. Il ministero: "Regioni al lavoro per tracciare i casi" (Di venerdì 9 luglio 2021) I contagi accertati tra studenti dai 16 ai 19 anni in Lombardia, Lazio e Campania oltre che Puglia dopo il campeggio con centinaia di ospiti organizzato da Scuolazoo nella zona di Manfredonia. Quattrocento tamponi effettuati. Famiglie e contatti stretti in isolamento Leggi su repubblica (Di venerdì 9 luglio 2021) I contagi accertati tra studenti dai 16 ai 19 anni in Lombardia, Lazio e Campania oltre che Pugliail campeggio con centinaia di ospiti organizzato da Scuolazoo nella zona di Manfredonia. Quattrocento tamponi effettuati. Famiglie e contatti stretti in isolamento

