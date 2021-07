Covid: Dg Oms, 'preoccupato per Delta, siamo tutti ad alto rischio' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono preoccupato per l'emergere di una potente variante del virus Covid come la Delta. A meno che non aumentiamo subito l'accesso ai vaccini per chi che ne ha bisogno, e ne hanno bisogno ora, siamo come collettività ad alto rischio di perdere i guadagni che abbiamo ottenuto. La velocità è molto importante". Lo sottolinea il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Sonoper l'emergere di una potente variante del viruscome la. A meno che non aumentiamo subito l'accesso ai vaccini per chi che ne ha bisogno, e ne hanno bisogno ora,come collettività addi perdere i guadagni che abbiamo ottenuto. La velocità è molto importante". Lo sottolinea il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un tweet.

