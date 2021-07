Covid, De Luca: “In Campania trend preoccupante, rischiamo nuove chiusure ad agosto” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi il dato è di 226 positivi. E’ un dato atteso ma preoccupante se consideriamo che nel luglio dello scorso anno non avevamo, di fatto, contagi. Occorre responsabilità e la mascherina va portata e indossata quando c’è una situazione di assembramento. Se non siamo attenti, altro che ottobre: già a fine agosto avremo le prime chiusure. Dispiace dirlo ma a me piace parlare il linguaggio della verità, raccontando i fatti”. Così Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento del venerdì. Attraverso facebook, il presidente della Regione ha parlato dei temi di più stretta attualità a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi il dato è di 226 positivi. E’ un dato atteso mase consideriamo che nel luglio dello scorso anno non avevamo, di fatto, contagi. Occorre responsabilità e la mascherina va portata e indossata quando c’è una situazione di assembramento. Se non siamo attenti, altro che ottobre: già a fineavremo le prime. Dispiace dirlo ma a me piace parlare il linguaggio della verità, raccontando i fatti”. Così Vincenzo Denel corso del consueto appuntamento del venerdì. Attraverso facebook, il presidente della Regione ha parlato dei temi di più stretta attualità a ...

