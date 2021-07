Covid, da lunedì l’Asl Napoli 1 chiamerà al telefono i cittadini che rifiutano di vaccinarsi (Di venerdì 9 luglio 2021) l’Asl Napoli 1 chiamerà al telefono le persone da convocare per la prima dose, per parlare con loro e farsi spiegare le motivazioni se diranno che non si presenteranno alla vaccinazione. Lo annuncia all’Ansa Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl partenopea. “Continueremo a inviare gli sms di convocazione – spiega – ma ora vogliamo approfondire le motivazioni che spingono una fetta di cittadinanza a non vaccinarsi. Noi però seguiamo con costanza il nostro obiettivo. Parliamo di persone che hanno fatto l’adesione ma poi non si presentano, un fenomeno che stiamo affrontando in maniera ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021)alle persone da convocare per la prima dose, per parlare con loro e farsi spiegare le motivazioni se diranno che non si presenteranno alla vaccinazione. Lo annuncia all’Ansa Ciro Verdoliva, direttore generale delpartenopea. “Continueremo a inviare gli sms di convocazione – spiega – ma ora vogliamo approfondire le motivazioni che spingono una fetta di cittadinanza a non. Noi però seguiamo con costanza il nostro obiettivo. Parliamo di persone che hanno fatto l’adesione ma poi non si presentano, un fenomeno che stiamo affrontando in maniera ...

