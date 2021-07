Covid, Brusaferro: “Continua a decrescere l’età mediana dei contagiati, ora è di 31 anni. 52 anni quella del ricovero in ospedale” (Di venerdì 9 luglio 2021) l’età mediana dei nuovi casi di Covid in Italia è 31 anni, ricoverati 52, 63 anni per la terapia intensiva e 78 l’età mediana della mortalità. Lo ha riferito il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa per la presentazione del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, sottolineando come gli indici siano in decrescita, specialmente il primo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)dei nuovi casi diin Italia è 31, ricoverati 52, 63per la terapia intensiva e 78della mortalità. Lo ha riferito il presidente dell’Iss Silvionel corso della conferenza stampa per la presentazione del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, sottolineando come gli indici siano in decrescita, specialmente il primo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

