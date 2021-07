Covid: avvocato, 70 minorenni italiani bloccati a Malta (Di venerdì 9 luglio 2021) Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovano bloccati sull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Erich Grimaldi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Circa 70 ragazziin vacanza asi trovanosull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è l'Erich Grimaldi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid avvocato Covid: avvocato, 70 minorenni italiani bloccati a Malta Circa 70 ragazzi italiani minorenni in vacanza a Malta si trovano bloccati sull'isola in quanto 21 di loro sono risultati positivi sintomatici. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del comitato "Cura Domiciliare Covid19" al quale la mamma di una ragazza di Portici (Napoli) si è rivolta per chiedere che venisse fornita assistenza ai giovani. I ...

Vaccini Covid ed eventi avversi, aggiornamento sulle segnalazioni. Novità su eterologa e adolescenti L'87,9% delle segnalazioni di eventi avversi dopo la vaccinazione Covid-19 sono riferite a eventi non gravi, quelle gravi corrispondono all'11,9% ...

