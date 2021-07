Covid | a Coverciano tre giornalisti positivi Nazionale nella ' bolla'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Coverciano

Firenze, 9 luglio 2021. Casi di positività altra, sede del ritiro azzurro, e Wembley, dove domenica si giocherà la finale tra Italia e Inghilterra, nella spedizione di giornalisti e operatori inviati per seguire gli Europei di ......messo subito in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una bolla . Di conseguenza le possibilità che il contagiosi ...COVERCIANO - Sembra che il Covid abbia colpito il ritiro degli Azzurri a Coverciano a soli pochi giorni dalla finale degli Europei. Risulterebbero positivi tre giornalisti della Rai del team a seguito ...Cronaca nazionale Roma - 09/07/2021 13:16 - Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche ...