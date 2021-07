Covid | 70 minorenni italiani bloccati a Malta L’isola chiude le frontiere e le scuole di inglese

(Di venerdì 9 luglio 2021) Scoppia un caso. Più di 70 ragazzi, tutti,, in vacanza asonosul, in un albergo, poiché 21 di loro sono risultati positivi alcon sintomi. “Si tratta di un gruppo di ragazzi più tre persone dell’agenzia che ha organizzato il viaggio. 21 dei ragazzi sono risultati positivi al tampone eseguito dalle autorità sanitarie maltesi” . Lo racconta all’Adnkronos Rodrigo Sanchez, avvocato e padre di uno dei ragazzi. ” Tutti, positivi e non, sono stati portati in un albergo dove ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, 70 minorenni italiani bloccati a #Malta: 'Stanchi e spaventati'. - Piergiulio58 : Covid, 70 minorenni italiani bloccati a Malta: 'Stanchi e spaventati'. - mirko60036887 : RT @Adnkronos: #Covid, 70 minorenni italiani bloccati a #Malta: 'Stanchi e spaventati'. - Adnkronos : #Covid, 70 minorenni italiani bloccati a #Malta: 'Stanchi e spaventati'. - liberenotizie : Covid, 70 minorenni italiani bloccati a Malta: 'Stanchi e spaventati'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Covid minorenni

Circa 70 ragazzi italianiin vacanza a Malta si trovano bloccati sull'isola poiché 21 di loro sono risultati positivi al. A rendere nota la vicenda è l'avvocato Erich Grimaldi , presidente del comitato 'Cura ...... tutti,, rimasti bloccati sull'isola, in un albergo, mentre erano in vacanza a Malta. Nel gruppo ci sono 21 positivi alcon sintomi. 'I ragazzi, tutti tra i 14 e i 15 anni, sono ...Stabilite anche agevolazioni anti-Covid e abbattimenti sulla Tari, sia per attività economiche sia per le famiglie in difficoltà economica ...I diritti tv sono un'altra tematica molto ricorrente nel mondo del calcio, con la Lega Pro che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare l'accordo per le prossime stagioni. Sulla questione è interve ...