Covid-19, la Ugl salute Sicilia chiede il test sierologico per personale sanitario del pubblico, del privato e del 118. “Urgente il “tagliando” a 6 mesi per evitare nuovi contagi” (Di venerdì 9 luglio 2021) Avviare lo screening sierologico a tappeto per il personale medico e sanitario delle Aziende sanitarie ed ospedaliere Siciliane, delle strutture private e del 118. A distanza di 6 mesi dall’inoculazione della seconda dose per medici, infermieri, operatori ed autisti soccorritori, a proporre un Urgente “tagliando” è la Ugl salute con il segretario regionale Carmelo Urzì ed il responsabile regionale dei medici Raffaele Lanteri. “Il dato di fatto, appurato in questi mesi, è che il titolo anticorpale non è un valore standard per tutti, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Avviare lo screeninga tappeto per ilmedico edelle Aziende sanitarie ed ospedalierene, delle strutture private e del 118. A distanza di 6dall’inoculazione della seconda dose per medici, infermieri, operatori ed autisti soccorritori, a proporre un” è la Uglcon il segretario regionale Carmelo Urzì ed il responsabile regionale dei medici Raffaele Lanteri. “Il dato di fatto, appurato in questi, è che il titolo anticorpale non è un valore standard per tutti, ...

Advertising

NurseTimes : ?? Nurse Times Covid-19, la Ugl salute Sicilia chiede il test sierologico per personale sanitario del pubblico, del… - siracusa2000 : Covid. Un “tagliando” per i sanitari già vaccinati, Ugl: verificare il livello di immunizzazione… - sanitainsicilia : Covid: Ugl salute chiede il test sierologico per personale sanitario - PalermoToday : Covid, Ugl salute Sicilia: 'Avviare lo screening sierologico a tappeto per il personale medico e sanitario'… - UglCatania : Cgil, Cisl, Uil e Ugl e il Tavolo permanente per la salute. 'Riconvertire i reparti e riorganizzare a fine Covid la… -