COVID-19: Certificati medici per i test antigenici fai da te offerti online in tutto il mondo da DrAnsay.com (Di venerdì 9 luglio 2021) AMBURGO, Germania, 9 luglio 2021 /PRNewswire/



DrAnsay.com, il leader nel mercato dei Certificati medici online, ora offre Certificati di test online per test antigenici rapidi fai da te in tutto il mondo per evitare il lavoro, il rischio di infezione e i costi derivanti dai test diagnostici point-of-care. Per ottenere un certificato di test online, l'utente ha prima bisogno di un tampone rapido standard antigenico, che esegue se stesso in qualsiasi ...

