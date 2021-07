Coverciano | sale l’allerta Covid | trovati alcuni postivi La Nazionale si blinda

(Di venerdì 9 luglio 2021) In vista della finalissima aumenta la preoccupazione Italia – Inghilterra, la partita che vale l’Europeo ora si arricchisce anche della preoccupazione contagi da– 19. Contagi che però non sono stati riscontrati, a dispetto di quello che si potrebbe pensare in UK, dove si giocherà la finale ma a. Nella ‘casa degli azzurri’ sono stati riscontrati tre casi di positività che fortunatamente non riguardano il gruppo squadra ma tre giornalisti tornati da Wembley dopo Italia – Spagna. Una misura però di cautela visto che uno è rientrato in Italia solo dopo la semifinale mentre gli altri due starebbero osservando la quarantena a Londra. Per questo ...

Advertising

361_magazine : Allarme a #Coverciano per alcuni contagi #nazionale - STnews365 : Azzurri: grigliata davanti a Inghilterra-Danimarca. A Coverciano sale l'attesa per la finale di domenica. #Calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coverciano sale

Tuttosport

l'attesa per il match che si giocherà domenica sera con calcio di inizio alle ore 21. Il Ct Roberto Mancini prepara la sfida agli inglesi in quel dipronti a partire per Londra. ......che aveva un campo formidabile Con Savino ha detto Merella nella conferenza stampa a...traguardo davanti a botta su Mercedes McLaren Mercedes l'altra rossa di Leclerc è in classifica il...GENOVA - Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli europei a Wembley tra Italia e Inghilterra. Il capo dello Stato volerà a Londra per la finali ...Dopo la vittoria contro la Spagna che vale la finale degli Europei è giornata dedicata alla tranquillità in casa Italia. Lavoro di scarico anche mentale dopo la grande adrenalina. Allenamento in campo ...