Cosa lega Comastri e Madre Teresa alla Medaglia Miracolosa – VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Tanti sono gli aneddoti legati alla Medaglia Miracolosa e alla vita dei Santi, raccontati dal cardinale Comastri. Una di queste è Madre Teresa di Calcutta. Lei era molto legata alla Medaglia, tanto da portarne sempre una in tasca. E fu proprio lo stesso Comastri ad esser dalla religiosa rassicurato che, quell’intervento che doveva subire, sarebbe L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 luglio 2021) Tanti sono gli aneddotitivita dei Santi, raccontati dal cardinale. Una di queste èdi Calcutta. Lei era moltota, tanto da portarne sempre una in tasca. E fu proprio lo stessoad esser dreligiosa rassicurato che, quell’intervento che doveva subire, sarebbe L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

marcofurfaro : Italia viva ha fatto una scissione dopo aver preso ministri in quota PD. Ha fatto cadere un governo del PD. Ora a… - Claudio29032 : @luigidimaio ma volevo chiederle se lei è stato votato per andare a fare comunella con quelli di lega e forza itali… - CHIARA59725994 : A me succede la stessa cosa Da quando ha avuto il buon senso di sostenere il governo Draghi ho cambiato opinione su… - annaviz1 : @edorixi @agorarai Scusate, ma se alla Lega farebbe piacere avere Berlusconi come PdC, cosa potevate aspettarvi sulla prescrizione? - GiusTW : RT @mariamasi14: Eh ma Fedez abbassa il livello... Romeo (Lega): se c'è il genere neutro è più facile vendere lo smalto agli uomini. Mel… -