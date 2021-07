Coronavirus | oggi in Italia 1 390 positivi e 25 vittime

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 luglio: 1.390 nuovi casi e 25 morti - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - gianpaolodabove : Coronavirus Liguria oggi 9 luglio 17 casi, 2 Savona, 10 Genova - iirpo : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 9 luglio: 1390 nuovi positivi e 25 morti - PasqualeMarro : #Bollettino #coronavirusitalia: i dati di oggi, venerdì 9 luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Prosegue la campagna di vaccinazione: in Italia adsono state somministrate 56 milioni di dosi - Ansa . Sono 1.390 i positivi al test individuati ...molecolari e antigenici per il...Ieri eIndice di gravità Ultimi 10 giorni I positivi al Covid - 19 Regione per Regione Ecco i dati sulle persone attualmente positive alregione per regione: Grafiche a cura di ...Rimangono stabili rispetto a ieri i contagi giornalieri da coronavirus. Calano infatti solo di 4 unità le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Sal ...Vaccini Covid e terza dose, l'Ema frena. "Al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una" ulteriore "dose di richiamo per i vaccini Covid-19, perché non ci sono ancora abbas ...