Coronavirus, l'indice Rt inverte la tendenza: è a 0,66. In leggero aumento anche l'incidenza (Di venerdì 9 luglio 2021) l'indice Rt e l'incidenza invertono la tendenza. Entrambi sono in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa, stando alle bozze del monitoraggio Covid dell'Istituto superiore di sanità presentate durante la cabina di regia di questa mattina. L'incide Rt si attestava a 0,63 lo scorso venerdì, mentre i dati odierno lo collocano a 0,66. In risalita, anche se di poco, l'incidenza dei casi che arriva a 11 ogni 100mila abitanti rispetto ai 9 di sette giorni fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

