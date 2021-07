Coronavirus Latina e provincia | 2 nuovi casi e 1 decesso | i dati di oggi

(Di venerdì 9 luglio 2021), secondo iforniti dall’Asl nelle ultime 24 ore si registrano duerispettivamente ad Aprilia e Lenola, uned un ricovero. Sono invece 85 le persone guarite e 5827 le vaccinazioni effettuate. Leggi anche:, salgono i positivi nel Lazio, in aumento l’RT: il bollettino delle Asl su Il Corriere della Città.

Operazione Delta, vaccino itinerante Amolto bene vaccinazione comunita' Sikh Programma in corso di aggiornamento: - Asl, Vaccinazione Dalle 08:30 Alle 16:00 Nei Giorni: Oggi 9 Luglio, ...Stando all'ultimo bollettino giornalieri, in provincia di Frosinone, le ultime diagnosi di Covid - 19 sono state accertate una Villae un'altra a Frosinone. E' questo l'esito su un totale di ...A Latina molto bene vaccinazione comunità Sikh ... Asl Roma 5: al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due camper si recheranno sul territorio della Asl Roma ...NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione ...