Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 luglio: 1.390 nuovi casi e 25 morti (Di venerdì 9 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di venerdì 9 luglio. Il tasso di positività scende allo 0,7% (ieri 0,8%) con 196.922 tamponi Leggi su corriere (Di venerdì 9 luglio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di venerdì 9. Il tasso di positività scende allo 0,7% (ieri 0,8%) con 196.922 tamponi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 56.047.948 Di cui 1e dosi: 33.566.507… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 56.047.948 Di cui 1e dosi: 33… - marisamoles : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 luglio: 1.390 nuovi casi e 25 morti - SienaFree : Coronavirus in Italia: 1.390 nuovi casi (t.pos. 0,70%), 41.396 (-73) positivi, -30 ricoverati, 25 deceduti -