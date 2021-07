Coronavirus, il bollettino di oggi 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Covid Italia, bollettino Coronavirus di oggi 9 luglio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato recentemente il calo numerico e percentuale di casi e posti occupati negli ospedali. Un dato su tutti rende emblematico il lavoro svolto in questi mesi: 3800 persone in terapia intensiva in tutto il paese a fine aprile confrontate con i 180 pazienti attuali. Una decrescita del 95%. Segno di una campagna di vaccinazione ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 9 luglio 2021) Covid Italia,di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaIl ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato recentemente il calo numerico e percentuale di casi e posti occupati negli ospedali. Un dato su tutti rende emblematico il lavoro svolto in questi mesi: 3800 persone in terapia intensiva in tutto il paese a fine aprile confrontate con i 180 pazienti attuali. Una decrescita del 95%. Segno di una campagna di vaccinazione ...

Advertising

TgrRaiTrentino : Il bollettino odierno sull'andamento della pandemia in Trentino - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 9 luglio: tutti i dati comune per comune - astigov : Coronavirus in Piemonte: bollettino contagi del 9 luglio, ore 15:30 - CosenzaChannel : Oggi nel bollettino della Regione #Calabria si contano 48 contagi, di cui 5 in provincia di #Cosenza, un decesso, 7… - salernotoday : Covid-19: sale il numero dei contagi in Campania, altri 8 decessi -