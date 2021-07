Coronavirus | il bollettino dei vaccini in Umbria al 9 luglio | 4 umbri su 10 ' immunizzati' con ciclo completo

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 luglio: 1.390 nuovi casi, i morti sono 25 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 luglio: 1.390 nuovi casi e 25 morti - M0NFY4wx0Z6cJUM : RT @monicabi5: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 9 luglio: 1.390 nuovi positivi e 25 morti - LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: #Covid, #bollettino 9 luglio 2021: tutti i dati e i grafici aggiornati. Leggi l'articolo completo: - notiziedalraimo : #Covid, #bollettino 9 luglio 2021: tutti i dati e i grafici aggiornati. Leggi l'articolo completo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

, vaccini e anticipo seconde dosi in Umbria: nuove indicazioni dalla Regione Salgono così a 531.711 (+250) gli umbri vaccinati con una dose (il 68,97% della popolazione residente) - tra i ...Campania Sono 226 i nuovi casi diregistrati ieri in Campania, 7.682 i tamponi molecolari analizzati. Nelodierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono stati ...Numeri stabili in Italia sulla diffusione del Covid-19. I nuovi contagiati che emergono dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute ...Sono 61.121 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania nelle ultime 24 ore. Il dato rilevato alle ore 17 di oggi, venerdì 9 luglio, è di ...