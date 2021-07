Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche scendono a 19: quasi tutti infettati da amici e parenti/ Il trend dei contagi (Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA - L'espendersi del contagio con la variante Delta complica la guerra contro il Covid anche nelle Marche . Feste che possono diventare focolai e l'arrivo dei turisti rendono più difficile ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 9 luglio 2021) ANCONA - L'espendersi delo con la variante Delta complica la guerra contro il Covid anche. Feste che possono diventare focolai e l'arrivo dei turisti rendono più difficile ...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-16). A fronte di 31.272 ta… - RaiNews : Coronavirus, 1.394 nuovi casi e 13 decessi - RegLombardia : #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati ne… - SmartGasMed : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-16). A fronte di 31.272 tamponi… - laregione : Coronavirus, 21 nuovi casi in Ticino nelle ultime 24 ore -