Corona virus | Italia | 41396 attualmente positivi a test -73 in un giorno con 127756 decessi 25 e 4099339 guariti 1434 Totale di 4268491 casi 1390 Dati della protezione civile | effettuati 196922 tamponi

Advertising

ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 1.167 Terapie Intensive: 169 Isolamento domiciliare: 40.060 Attu… - Mariang47614228 : RT @4everAnnina: L'influenza è un corona virus, il covid è un corona virus, l'influenza muta ogni anno, il covid muterà sempre. Il vaccino… - Rosaroses19711 : @romatoday @Today_it I casi sono già in aumento. La zona bianca è un modo di dire, 'vediamo quanto siete bravi a ri… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 226 (*) Tamponi molecolar… - alessan73834200 : 30 giorni di censura sul mio profilo facebook mi hanno dato quelli del regime dittatoriale al potere in Italia è ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

... il prossimo sarà un anno ponte per garantire tempi di consegna adeguati ed evitare il caos di cui siamo stati testimoni nelle vaccinazioni contro il 'nostro'. Rimane da capire come si ...Ci sono venti pugliesi fra i circa ottanta, fra studenti ed accompagnatori, bloccati nella città maltese di Qawra. In vacanza studio sono incappati in un focolaio die la quarantena si prospetta per altre due settimane circa. Il sindaco di Molfetta (c'è appunto un molfettese nel gruppo) Tommaso Minervini, ha scritto al ministro degli Esteri, Luigi Di ...Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 56.305.683 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 22.695.367 le persone che hanno completato ...Per quanto riguarda la circolazione del virus, la provincia col maggior numero di casi giornalieri è Parma (16) seguita da Bologna e Modena (entrambe con 15), Piacenza (13). L’età media dei contagiati ...